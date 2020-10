Vico Equense / Sorrento / Piano. Il grido di dolore da Cuomo a Il Buco alle Sisters . È una grande pentola a pressione pronta a scoppiare il mondo della ristorazione. La prima reazione all’ultimo decreto del presidente del Consiglio che impone la chiusura alle 18 di bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, è la rabbia. A Vico Equense resistono le pizzerie che fanno un certo lavoro da asporto. Il commento arriva da Michele Cuomo ristoratore di Cerasè e Pizza Therapy e presidente dell’associazione Pizza a Vico: “resteremo aperti per dignità personale facendo un grande sforzo economico, ma sono convinto che saremo costretti a chiudere”. A Sorrento Peppe Aversa de “Il Buco” accusa “Hanno colpito i ristoranti e messo in ginocchio un settore che aveva fatto tanto per la sicurezza facendoli passare per untori” . A Piano le due sorelle di Treviso che hanno aperto una enoteca di qualità a Piazza Mercato sono desolate “Ci hanno messo in ginocchio “