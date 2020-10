Vico Equense. SFF, Giuseppe Alessio Nuzzo “Per i dieci anni non ci potevamo fermare”. Alessio Nuzzo spiega a Positanonews, il giornale della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, come si è organizzato, nonostante il Coronavirus Covid-19 , quest’anno il Social Film Festival . Sono stati tanti gli eventi interessanti , chi è il disabile in mattinata in collaborazione con Contrappunto House of Books, poi proiezioni e incontri , con la cerimonia di apertura e la premiazione a distanza purtroppo dell’oscar Vittorio Storaro, mentre l’attrice Gaia Girace ha dominato la scena, la Girace de “L’amica Geniale” qui era di casa. Straordinaria come sempre Critina Donadio nel dibattito a distanza con le protagoniste di “Via a Vis” e il film “L’immortale” al Castello Giusso. Molto avviene in streaming. oggi Social Radio per la creazione di podcast con Italian Film Factory e varie proiezioni e pillole di cinema ed eventi vari.