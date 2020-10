Vico Equense. Servizi sociali, nuovo bando per le famiglie. I Comuni associati dell’ambito territoriale Napoli 33 hanno indetto un bando pubblico per l’accesso ai servizi di assistenza domiciliare e territoriale per l’infanzia e l’adolescenza, centro per la famiglia, assistenza domiciliare per le persone anziane, telesoccorso, attività socialmente utili per le persone anziane, assistenza specialistica per le persone diversamente abili, assistenza domiciliare per le persone diversamente abili, centro diurno per le persone diversamente abili, misure di contrasto alla povertà.

Le domande d’accesso devono essere presentate entro, e non oltre, il prossimo 12 novembre.

Per l’accesso ai servizi è prevista, di norma, la partecipazione alla spesa, valutata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), completo di dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) in corso di validità. Come specifica un comunicato stampa diffuso nell’ambito territoriale, “non verranno prese in considerazione le domande d’accesso ai servizi che risultano incomplete della documentazione richiesta”.

Fonte Metropolis