Vico Equense: segnalazione di una cittadina: “No distanziamento sui bus”

Vico Equense. Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di una cittadina circa il mancato rispetto delle norme covid sui trasporti pubblici della cittadina. “Stamattina prendo il pullman. Cerco di mettermi in piedi distanziata. Mi avvicino troppo al conducente forse… Sta di fatto che lui scocciato mi manda indietro e ripristina la catena che prima non c’era”.

“Non esistono indicazioni in questo pullman che ci danno dritte sul come posizionarci. Non c’è il dispositivo di detergente disinfettante. Non ci sono segnaposto per indicarci come posizionarci. Ripeto niente di niente. Chi controlla? Poi il nostro caro presidente chiude e detta regole per la movida. Seguirà mio esposto per mancati canoni di sicurezza”.

“Poi se la prendono con noi. Ho timbrato un biglietto di €1,10 per scendere da S.Andrea a Vico senza nessuna sicurezza. Ma di cosa vogliamo parlare. Chiedo ai nostri amministratori comunali di pretendere un servizio che ci tuteli in primis noi cittadini”.