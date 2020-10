Vico equense. Scelta scellerata e cieca chiudere il PS. Il sindaco Buonocore “Non si muore solo di Covid”

Vico equense. Scelta scellerata e cieca chiudere il PS. Il sindaco Buonocore sentito da Positanonews in redazione . “Non si muore solo di Covid”. Trentamila metri quadrati, un ospedale punto di riferimento anche per i Monti Lattari e parte della Costiera amalfitana, con una serie enorme di emergenze, l’ospedale chiuso all’improvviso dalla ASL di riferimento della provincia di Napoli, per spostare medici ai Covid Centre di Boscotrecase per l’emergenza della Pandemia, ha provocato ondate di indignazioni. Anche tutti i sindaci della Penisola sorrentina , da Sorrento a Massa Lubrense e Sant’Agnello, hanno espresso la loro contrarietà con un documento “Ho molto apprezzato la solidarietà degli altri sindaci della Penisola – dice Buonocore a Positanonews -. Questa scelta è grave”. Grave e non concordata, anzi neanche comunicata “Una scelta scellerata e cieca – sottolinea Buonocore -, perchè non ci si rende conto della realtà in cui ci si trova e del disastro umano che si crea sul territorio. L’ospedale va riaperto subito.