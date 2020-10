Vico Equense. In seguito al consiglio comunale di ieri – in cui si è parlato anche della vicenda pronto soccorso – , ecco la consigliera di Arola, Rossella Staiano che svela la verità sui tamponi rapidi eseguiti a Ticciano.

Del mese di ottobre è stata indetta fino al 24 una mini zona rossa a Ticciano, a seguito di una serie di tamponi risultati positivi nei giorni precedenti. Sono state organizzate delle giornate di screening con l’Asl a partire dal 21, ma prima di questa data praticamente è entrato all’interno della zona rossa un laboratorio privato che effettuato la tamponi rapidi a circa 79 persone ad un costo di 20 €. Abbiamo conosciuto l’attendibilità di questi risultati solo nel momento in cui sono arrivati dei referti, e il referto indica in calce: il test non è diagnostico per l’infezione da COVID-19 e non sostituisce il test molecolare da tampone naso faringeo. Questo centro per giunta non è accreditato all’elenco dei laboratori riconosciuti dalla regione Campania

Di tutta risposta, l’ex assessore Cinque – aggiunge Staiano – ci ha voluto informare che questa corsa al tampone è stata effettuata per dare risposte più veloci alla collettività. Comprendo perfettamente quella che è l’ansia scaturita da una notizia di una zona rossa, da una condizione di pericolo o l’ansia, la paura che è sorta in quei giorni e che abbiamo anche tutto oggi per la condizione che stiamo vivendo. E’ anche vero che bisogna dare risposte più attendibili e questo sarebbe stato possibile solo attraverso dei tamponi eseguiti o dall’Asl o dai centri autorizzati dalla Regione.

Poi Staiano conclude: nel caso in cui vi trovate nella convinzione di voler richiedere un tampone privatamente, consultate il sito della regione Campania dove c’è tutto l’elenco in base al distretto Asl Napoli 3Sud, dei centri che eseguono tamponi molecolari riconosciuti. E se siete in attesa di tampone, restate a casa. Perché anche se non ve lo prescrive il medico, per una questione soprattutto di coscienza e di tranquillità personale verso sé stessi e verso il prossimo, è meglio attendere l’esito direttamente a casa.