Vico Equense, questa sera termina il periodo di osservazione che ha interessato Ticciano

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “Questa sera il periodo di osservazione che ha interessato Ticciano giungerà al termine. Ringrazio tutti i cittadini per la collaborazione ed il senso di responsabilità dimostrati. In queste ore stanno giungendo i risultati dei test Covid-19 tramite SMS sul numero di cellulare indicato in fase di registrazione. Ringrazio l’USCA Cure domiciliari coordinata dal dott. Coppola che si è dimostrata eccellente nel gestire le procedure del caso e che ha dimostrato professionalità e competenze, garbo e delicatezza.

Restiamo uniti ed affrontiamo insieme questo momento difficile da un punto di vista sanitario, economico e sociale. Da primo cittadino mi impegnerò, come ho sempre fatto, unitamente a tutta l’Amministrazione, a non lasciare nessuno da solo”.

.