Vico Equense. Piccola frana a causa del maltempo in prossimità dello Scrajo. Questo pomeriggio si è verificata, a causa del maltempo di queste ore, una frana di piccola entità in prossimità dello Scrajo, a Vico Equense, in Penisola Sorrentina. Si è al lavoro per liberare la strada, ma invitiamo tutti a mantenere alta l’attenzione, soprattutto a causa della pioggia, che può diventare fattore di rischio per automobili e pedoni.