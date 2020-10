Vico Equense. Ancora una volta abbiamo notato l’urgenza di documentare un problema ben noto a tutti i cittadini vicani. La piazza recentemente intitolata a Giancarlo Siani (Ex piazza Kennedy) è letteralmente devastata dai veicoli che vi transitano o rimangono in sosta quotidianamente.

Urge intervenire e bloccare l’accesso a qualsiasi mezzo – comprese le vetture della Polizia Municipale – per preservare al meglio una delle piazze più frequentate dai cittadini, fulcro di ogni evento che si tiene a Vico Equense, come il Social Wolrd Film Festival, attualmente in corso in via eccezionale al Castello Giusso.

Sarebbe opportuno riposizionare i dissuasori in cemento precedentemente in uso poiché, ricordiamo, la piazza non è destinata all’uso carrabile e non è in grado di sopportare carichi del genere.