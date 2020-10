Vico Equense – Piano di Sorrento, la mamma di Giggino Wi-Fi: “È lui. Lo avete trovato”

“È lui. Lo avete trovato”. Con questa frase esordisce l’ultimo post della pagina Facebook di “Chi l’ha visto?”, il celebre programma televisivo italiano che da anni si dedica alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti. Stavolta, fortunatamente, il mistero è tutt’altro che insoluto: Luigi Celentano è stato ritrovato – o meglio, questo è quello che sostiene il programma Rai.

“È lui. Lo avete trovato”. La mamma di “Giggino Wi-Fi” ringrazia gli spettatori di “Chi l’ha visto?” che hanno segnalato il ragazzo. Mercoledì 7 ottobre in prima serata in diretta su Rai 3 – scrive lo staff del programma televisivo.

Si spera, dunque, in un felice epilogo di questo calvario durato anni per i genitori genitori del ragazzo che, nonostante la separazione, non hanno mai smesso di cercarlo dopo la sua scomparsa di quattro anni fa.