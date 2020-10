Vico Equense. Per l’accesso al cimitero di San Francesco divieto di accesso per i non residenti.

Al fine di consentire un corretto afflusso dei cittadini al cimitero di San Francesco si è deciso di istituire il divieto di accesso in via San Francesco per tutti i veicoli privati a eccezione dei residenti, dei veicoli a due ruote e di quanti ne abbiano diritto. Il transito su via Avigliano sarà consentito a senso unico, solo nella direzione San Salvatore – San Francesco proseguendo poi per via San Francesco verso la Raffaele Bosco. Da domani, 27 ottobre al 2 novembre per il cimitero di San Francesco sarà assicurato un servizio navetta continuo da Vico Centro e dal parcheggio di Bonea. In questi giorni la sosta nel parcheggio comunale di Bonea sarà gratuita. Vi saranno corse per San Francesco anche da Moiano (bivio Monte Faito) alle ore 9 ed alle ore 15 con corse di ritorno da San Francesco per Moiano alle ore 11 e alle ore 17.