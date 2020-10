Vico Equense, nuovo bollettino covid: 12 guariti e 6 nuovi positivi, contagi a quota 84

La situazione diventa sempre più preoccupante – scrive il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore. La curva dei contagi continua a salire senza controllo. Sebbene 12 positivi siano guariti, altri 6 cittadini si sono ammalati e altrettanti sono risultati ancora positivi al tampone di verifica.

Dobbiamo assolutamente modificare il nostro stile di vita e le nostre abitudini. In questi giorni c’è l’usanza di recarsi al cimitero per commemorare i nostri defunti. Facciamolo in maniera ordinata e responsabile. In famiglia dobbiamo tenere sempre presenti i protocolli anti Covid-19. Evitiamo baci, abbracci e strette di mani.

La Penisola Sorrentina tutta ed in particolare Vico Equense registra un numero impressionante di contagi. Molti di più di quelli che a marzo ci hanno costretti a restare chiusi in casa. Faccio appello al vostro senso di responsabilità: usciamo il meno possibile e rispettiamo le regole. Non possiamo sottovalutare la pandemia. È il momento della consapevolezza e dell’accettazione. Restiamo uniti in questa battaglia ed usciamone insieme.