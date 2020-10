Vico Equense. Messo a punto l’iter per un veloce ritorno alla normalità dei cittadini di Ticciano: il numero da contattare per i tamponi. Riportiamo di seguito il messaggio pubblicato dal sindaco di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, Andrea Buonocore:

L’Amministrazione Comunale, con il supporto del Centro Operativo Comunale e la collaborazione del Dipartimento UOPC dell’Asl, ha messo a punto un iter al fine di rendere quanto più veloce possibile il ritorno alla normalità di tutti i cittadini di Ticciano.

Tutti i tamponi verranno somministrati nel più breve tempo possibile e comunque tra martedì/mercoledì prossimo.

Pertanto domani, lunedì 19 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, tutti i cittadini di Ticciano che devono sottoporsi a tampone dovranno contattare il numero 081 8019400 al fine di prenotarsi, fornendo il proprio recapito telefonico.

Coloro che già hanno effettuato il tampone molecolare non dovranno chiamare e/o prenotarsi.

L’Amministrazione vi è vicina ora più che mai.