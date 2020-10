Vico Equense: lockdown a Ticciano e più contagi di Piano e Sorrento, ma il mercato è aperto

E’ recentissima la nota con la quale il sindaco Andrea Buonocore comunica il massimo stato di allerta in città, in seguito al report dei 52 tamponi risultati positivi su tutto il territorio, di cui 19 solo nella frazione di Ticciano per la quale è stato predisposto un lockdown e test a tutti residenti.

Si tratta del comune della Penisola sorrentina con il numero di contagi più elevato, ma nonostante ciò il mercato del fine settimana va avanti indisturbato con tanto di pioggia in via De Feo. A Piano di Sorrento e Sorrento, invece, dove il numero dei contagi è nettamente inferiore a Vico Equense, è stata predisposta la chiusura dei mercati rionali, nonostante le migliaia di proteste da parte dei mercatari (i quali hanno anche minacciato di bloccare la statale 145).

Già ieri, come pubblicato su Positanonews, alcuni cittadini avevano espresso il disappunto sul mercato in atto proprio in queste ore nel centro di Vico. “Ticciano zona rossa. Scuole chiuse. Abbiamo perso il conto dei positivi… Ma domani a Vico centro c’è il mercato! – aveva scritto il Massimo Trignano, Presidente del Consiglio Comunale di Vico Equense.”