Vico Equense. Le star di Netfix al Social Film Festival, oggi Storaro le dirette .

Vico Equense ( Napoli ) – E’ cominciato oggi il 6 ottobre, il Social World Film Festival 2020, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense nonostante il Coronavirus Covid- 19 . . Quest’anno si tratta di una edizione speciale, organizzata nella massima sicurezza con prenotazioni per partecipare agli eventi e agli incontri. Fino all’11 ottobre saranno selezionate 450 opere – tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive – provenienti da 46 nazioni, con 20 in anteprima assoluta o europea, per 12.600 minuti di programmazione. Poi ancora workshop, masteclass e un social network dedicato con portale per fruire dei film in concorso.

Tema di quest’anno è “Emozioni” ripreso nella locandina di questa edizione con l’abbraccio tra Greta Garbo e John Barrymore in una scena di “Grand Hotel”, un gesto benaugurante per un futuro senza distanziamento fisico. Si partirà alle 19 con la consegna del Golden Spike Award alla Carriera a Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar per la fotografia di “Apocalypse Now”, “Reds” e “L’ultimo imperatore”, che saluterà il pubblico in collegamento da Roma. Toccherà poi alla madrina 2020, l’attrice Gaia Girace, la Lila della serie “L’Amica Geniale”, che, dopo il grande successo, torna nella sua città natale sfilando sul red carpet allestito al Castello Giusso. A seguire l’incontro “Cattivi al cinema” con Cristina Donadio, protagonista di “Gomorra – La Serie” nel ruolo di Scianèl, di Maria Isabel Diaz Lago e in collegamento da Madrid Marta Aledo, protagoniste della serie di Netflix “Vis A Vis” nei ruoli di Teresa Gonzalez e Soledad Nunez.

Film di apertura alle ore 21 “L’immortale” di Marco D’Amore nella Sala Bertolucci del Castello Giusso per la sezione “Grande Schermo” con la partecipazione del piccolo protagonista Giuseppe Aiello. Ogni sera il pubblico potrà incontrare i protagonisti del piccolo e del grande schermo come Jorge Lopez (7 ottobre) e Alvaro Rico (9 ottobre) di “Elite”, Ana Fernandez Garcia (7 ottobre) di “Le ragazze del centralino”, Lucas Lynggaard Tonnsen (7 ottobre) di “The Rain”, Luka Peros (11 ottobre) di “La casa di carta”. Sempre dal mondo delle serie tv Annabel Scholey (8 ottobre) da “I Medici” e il cast di “Game of Thrones” con Tom Wlaschiha, Pilou Asbeak e Iwan Rehon (9 ottobre). E ancora Nancy Brilli (8 ottobre), Ciro Priello (9 ottobre), Peppino Mazzotta, Federico Ielapi, Ludovica Nasti (11 ottobre). Grande attesa per l’arrivo dell’attore americano Thomas Arana (10 ottobre) apprezzato in film come “Il Gladiatore”, “The Bodyguard”, “L’ultima tentazione di Cristo”: premio alla carriera e una masterclass di recitazione. Golden Spike Award alla carriera anche al regista Mario Martone (11 ottobre), che saluterà il pubblico in collegamento.

Il Social World Film Festival è socio dell'Afic – Associazione Festival Italiani di Cinema, fondatore e membro attivo del Coordinamento Festival Cinematografici della Regione Campania e partecipa ai lavori del Clarcc – Coordinamento Lavoratori Regione Campania Cinema e Audiovisivi con l'adesione della Film Commission Regione Campania. La manifestazione è organizzata dal Comune di Vico Equense con il contributo della Direzione Generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Campania. L'evento è realizzato in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia, Vision Distribution, Nexo Digital, Luce-Cinecittà, Formaperta, T&D Angeloni – trasporti cinematografici, Università del Cinema, Paradise Pictures, PM5 Talent.

Per partecipare alle attività del festival bisogna collegarsi al sito www.socialfestival.com/partecipa

Saranno protagoniste le star di Neflix nella seconda serata del Social World Film Festival di Vico Equense diretto dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo. Domani alle ore 19, infatti, sfileranno sul red carpet al Castello Giusso, la Sole della serie “Vis a Vis” nel ruolo di Sole, Lucas Lynggaard Tonnesen, volto di “The Rain”, e interverranno in collegamento Ana Fernandez Garcia protagonista della serie “Le Ragazze del Centralino” e Jorge Lopez di “Elite”, introdotti da Roberta Scardola. L’evento può essere seguito anche in diretta streaming sui canali social del festival e grazie alla nuova piattaforma con community all’indirizzo www.socialfestival.com/live. A seguire dalle ore 21 alla Sala Bertolucci del Palazzo Giusso si terrà la proiezione del lungometraggio “18 regali” di Francesco Amato con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo. Le attività della giornata partiranno alle ore 15 alla Sala Rosi del Museo del Cinema nell’Antico Palazzo della città con il laboratorio aperto per la realizzazione di podcast insieme ai giovani interessati a fare radio (attività collaterale in collaborazione con Italian Film Factory e Agenzia Nazionale Giovani). Dalle ore 17 alla Sala Troisi del Teatro Mio con la proiezione e gli incontri, moderati da Emanuele Donadio, della sezione Focus: “Istmo” di Carlo Fenizi (Puglia, 100′). Contemporaneamente alla Sala De Filippo della SS. Trinità e Paradiso con le proiezioni e gli incontri della sezione Focus: “Anche gli uomini hanno fame” di Francesco Lorusso, Gabriele Licchelli, Andrea Settembrini (Puglia, 20′), “Amare affondo” di Matteo Russo (Calabria, 15′), “Amateur” di Simone Bozzelli (Abruzzo, 14′), “Costa Morena” di Livio Marsico ([Puglia, 14′), “Irreversibile” di Matteo De Liberato (Abruzzo, 12′), “From the Sidelines” di Simona Cocozza (Campania, 22′), “Luce” di Ciro Apicella (Campania, 10′). A seguire la proiezione del documentario scolastico “Scene da un Laboratorio” di Luigi Barletta (Italy, 50′).

Alla stessa ora alla Sala Sordi del Museo Asturi ci sarà il workshop intensivo pratico sulla gestione delle emozioni in scene d’azione per attori, a cura dell’attore e stunt coordinator Antonio Polito, moderato da Giuseppe Mastrocinque (attività in collaborazione con l’Università del Cinema). Attesi nei prossimi giorni Annabel Scholey (8 ottobre) da “I Medici”, Alvaro Rico di “Elite” e il cast di “Game of Thrones” con Tom Wlaschiha, Pilou Asbeak e Iwan Rehon (9 ottobre), Luka Peros (11 ottobre) di “La casa di carta”. E ancora Ciro Priello (9 ottobre), Peppino Mazzotta, Federico Ielapi, Ludovica Nasti (11 ottobre). Grande attesa per l’arrivo dell’attore americano Tomas Arana (10 ottobre) apprezzato in film come “Il Gladiatore”, “The Bodyguard”, “L’ultima tentazione di Cristo”: premio alla carriera e una masterclass di recitazione. Golden Spike Award alla carriera anche al regista Mario Martone (11 ottobre), che saluterà il pubblico in collegamento. Cerimonia di premiazione l’11 ottobre presentato da Roberta Scardola e Claudio Dominech, aperta da un omaggio a Ennio Morricone a cura dell’Associazione Santa Cecilia.