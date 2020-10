Vico Equense. Le opposizioni fan esposto per il caso Covid a Ticciano. I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Vico Equense, Rossella Staiano e Maffucci Ciro, viste le normative vigenti a contrasto dell’emergenza da Coronavirus, che vietano qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti a pubblico, e considerando la presenza di una zona rossa nel territorio comunale, che prevede di vietare qualsiasi spostamento all’interno dell’abitato di Ticciano, così come l’entrata e l’uscita dalla comunità stessa se non per gravi e urgenti necessità fino al 24 ottobre, chiedono:

– che siano intensificate le misure di controllo su tutto il territorio comunale predisponendo ulteriori presidi;

– chesi faccia applicazione piena, della normativa prevista per la cosiddetta Zona Rossa, istituendo immediatamente una vigilanza fissa all’entrata e all’uscita della frazione di Ticciano, soprattutto nelle ore notturne, in cui per ora è prevista una vigilanza attiva, senza presidio fisso. “In merito a quanto richiesto ci rifacciamo a quanto afferma la decretazione d’urgenza secondo cui il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata;

– che si faccia luogo, in maniera puntuale, stringente e senza eccezione o deroga alcuna, all’elevazione delle contravvenzioni previste in riferimento al non rispetto delle disposizioni previste dalla dopo in corso.