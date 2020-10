Vico Equense, lavori pubblici. La Giunta approva il progetto definitivo e le disposizioni di finanziamento per il recupero delle strade comunali

Vico Equense – La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo e le disposizioni di finanziamento relativi a una serie di interventi per migliorare la viabilità nei tratti stradali che risultano danneggiati. Il piano di riqualificazione di numerose strade cittadine, del centro e delle borgate, è stato predisposto dall’ufficio Lavori Pubblici del Comune. La copertura finanziaria dell’intervento, invece, che ammonta a circa 600 mila euro, sarà garantita da un prestito ordinario della Cassa Depositi e Prestiti. I lavori di metanizzazione e le opere di ammodernamento delle reti tecnologiche avviate in questi anni, nell’ambito del programma intrapreso dall’Amministrazione in sinergia anche con altri Enti gestori delle infrastrutture di rete (Enel, Telecom e GORI), hanno causato buche, avvallamenti e sconnessioni di vario genere. Per questi motivi, si rende necessario ripristinare le condizioni di sicurezza con un piano di manutenzione straordinaria delle strade. L’esecutivo cittadino individua due ambiti di intervento: uno relativo al centro cittadino e l’altro che comprende le frazioni di Seiano, Santa Maria del Castello, Moiano, Massaquano, Sant’Andrea e Bonea, per una lunghezza di circa 8.354,00 metri lineari, corrispondente a una estensione superficiale complessivamente stimata in metri quadrati 55.195,50, come si evince dalla seguente tabella riepilogativa, ove è riportato l’elenco delle strade oggetto d’intervento.