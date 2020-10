Vico Equense, l’appello di un cittadino a Positanonews: “Ho paura che mi portino via la casa”

Vico Equense ( Napoli ). Un uomo ha bussato alla nostra porta per tre giorni consecutivi, teme che gli tolgano la casa dove dorme e nessuno lo aiuta. Il grido d’allarme arriva da chi, dopo decenni trascorsi a vivere nella sua dimora in collina, ora ha il timore di perdere l’intera proprietà con tanto di numerosissimi ettari di terreno. La vicenda è solo la ciliegina sulla torta per un’istituzione pressoché assente.

Secondo l’uomo, che è venuto in redazione a Piano di Sorrento per tre giorni consecutivi, qualcuno gli farebbe degli atti che, senza che lui li ricevesse, porterebbero a togliergli la proprietà e la casa dove dorme.

“Sono venuto da Positanonews perchè col giornale vostro qualcuno leggendo può aiutarmi”.

Dopo tre giorni abbiamo deciso di pubblicare questo appello. Intanto è una notizia che i cittadini, e non è la prima volta, si rivolgono a un giornale per problematiche di vario tipo, e lo stesso fatto che l’uomo viene qui tutti i giorni è indice di una sofferenza che vive in ogni caso. Dai tamponi per il coronavirus Covid-19, alla mensa chiusa, alla famiglia con bimbi sfrattata, ai malati e bisognosi: non si dice di no, è un principio cristiano, è il karma, fa parte di umanità, ma nel sociale in Penisola sorrentina e in Campania in generale c’è qualcosa che non va.