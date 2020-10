Vico Equense. E’ in corso la protesta contro la chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino “De Luca e Rossano”. In strada per manifestare il proprio dissenso il Sindaco, i consiglieri comunali ma anche i cittadini che vedono seriamente compromesso il proprio diritto alla salute. Della chiusura del Pronto Soccorso del nosocomio vicano si parlava oramai da tanto tempo ma si sperava comunque che tale eventualità venisse scongiurata. Fino a poche ore fa quando quello che era un timore si è trasformato in realtà. Positanonews si è recato a Vico Equense per documentare quanto sta accadendo ed ascoltare le voci della gente e la testimonianza del sindaco Andrea Buonocore.

“Non è possibile che si chiuda un pronto soccorso senza neanche informare il sindaco – ha detto Buonoore -, questo servizio è indispensabile per la cittadinanza, assurdo pensare che chi ha una urgenza debba raggiungere Sorrento o Castellammare di Stabia , sempre che queste strutture siano disponibili, visto il momento”

Alla fine Sosto si sarebbe messo in contatto con Buonocore e li ha convocati a

