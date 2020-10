Vico Equense (Napoli), dopo gli 11 casi di Covid-19 registrati in due giorni, il Sindaco Andrea Buonocore annuncia oggi altri 3 casi, di dui 2 collegati ad un cittadino ricoverato in via di guarigione.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi comunica altri tre positivi: due sono facenti parte della mappatura di un positivo attualmente ricoverato ma le cui condizioni stanno decisamente migliorando. A tutti ho portato la vicinanza della intera Comunità e gli Auguri di una pronta guarigione.