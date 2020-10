Vico Equense, il sindaco Andrea Buonocore: “Le scuole non devono chiudere, sono il baluardo della democrazia”

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con un post sulla sua pagina Facebook, afferma: “La scuola è il baluardo della democrazia. L’istruzione è uno dei fondamenti della nostra comunità. Negare il diritto allo studio ai nostri giovani vuol dire negargli il futuro e negare il progresso al nostro territorio. I nostri ragazzi hanno bisogno di condividere esperienze e di formarsi in un ambiente sano e controllato.

Insieme agli altri Sindaci della Penisola Sorrentina ci siamo confrontati sul tema scuola ed abbiamo deciso di non chiudere i plessi che, ad oggi, sono tra i luoghi più sicuri in quanto vengono rispettati tutti i protocolli pattuiti con i dirigenti scolastici prima dell’avvio dell’anno scolastico. Abbiamo fatto miracoli per garantire un’apertura dell’anno scolastico in tutta sicurezza, abbiamo impiegato uomini e mezzi, abbiamo affrontato lavori e riaperto plessi, chiusi da anni.

Al contempo sappiamo bene che ci sono altri fattori da migliorare, in particolar modo il trasporto pubblico. A tal fine abbiamo concordato di chiedere un incontro con l’EAV al fine di uniformare l’insieme di regole per la sicurezza dei nostri ragazzi. Ce la faremo”.