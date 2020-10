Vico Equense. Finisce la zona rossa per Ticciano, domani liberi. Ma ancora non si hanno i risultati per tutti

Vico Equense ( Napoli ) . Finisce l’incubo per Ticciano, da domani non sono più zona rossa, alla fine i tamponi dalla ASL sono stati fatti, dopo una serie di traversie, fra le quali le analisi di un laboratorio privato che non erano valide. A quanto pare sono pochi i contagiati al coronavirus Covid-19, ma nessuna ufficialità.

Ecco il messaggio del sindaco Andrea Buonocore