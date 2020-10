Vico Equense. Due nuovi casi positivi al Coronavirus, ospedale non attrezzato. Due nuovi casi di Coronavirus a Vico Equense, in Penisola Sorrentina, con l’ospedale De Luca E Rossano di Vico Equense non ha la rianimazione, non ha la radiologia per ventiquattro ore al giorno e non ha la TAC. Inoltre, c’è un solo anestesista per la sala operatoria. In più, è presente un’unica via, senza percorso pulito e percorso sporco.

Per questo motivo, non è attrezzato per i nuovi casi Covid presenti sul territorio del Comune.

Non solo. A giugno fu fatta una determina dalla Regione, la quale affermava che Vico Equense non era più Covid. Per questo motivo, i casi positivi di Covid-19 non dovrebbero essere mandati a Vico Equense. Invece, in questo momento, sono lì, insieme alle partorienti, con i bambini, e con gli altri ricoverati, con triage unico e con Castellammare di Stabia che chiude continuamente per la presenza di casi positivi al Coronavirus.

A Sorrento ci sono le tende pre triage, ma neanche a Sorrento ci dovrebbe essere presenza di contagiati coronavirus covid-19. Il più vicino covid centre attrezzato è a Boscotrecase, e solo li si dovrebbero mandare i malati di Covid, ma i malati.

Si dovrebbe intervenire PRIMA di arrivare a una fase patologica e fare cure domiciliari con i medici di base, solo così si riuscirebbe a contenere il Covid senza lockdown.