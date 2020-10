Vico Equense, da domani riaprono le scuole dell’infanzia su gran parte del territorio comunale

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Essere alla guida di una Comunità, in questo momento storico più che mai, richiede un enorme senso di sacrificio. Insieme all’Amministrazione Comunale tutta ed agli organi preposti, stiamo adottando tutti i provvedimenti del caso. Vi comunico che da domani, come da direttiva regionale, riapriranno le scuole dell’infanzia anche sul territorio di Vico Equense fatta eccezione per i plessi della Caulino di Arola e di Ticciano e le scuole dell’infanzia paritarie Masturzi – Ravel di Arola e San Renato di Moiano. Ogni passo deve essere attentamente ponderato. Nulla può essere lasciato al caso. Vi esorto ad essere sempre rispettosi delle normative e non abbassare mai la guardia”.