Vico Equense. Come faremo se De Luca ci chiude dentro? Vorrei morire. Lettera a Positanonews

Come faremo se De Luca ci chiude dentro? Vorrei morire. Lettera a Positanonews di una madre con figli da Vico Equense

“Michele buona sera voi di Positanonews che dite de Luca ci chiude di nuovo solo questo devi scrivere la cassa integrazione arriverà quando mio marito ha lavorato 3 mesi poi 30 settembre a casa con metà stipendio ci ha messo le spalle al muro con un muto da pagare bollette e ecc. Ecc come dobbiamo fa mo ci chiude dentro lui voleva tentare di fare la stagione invernale pure e mo? Io non so che pensare vorrei morire perchè non vedo uscite.. Sono chiusa dentro con una mamma malata di tumore, ed ora ci hanno chiuso anche l’Ospedale”

Non abbiate paura, c’è sempre un rimedio . Chiedete aiuto al Comune al momento, la Campania non farà più di qualche settimana di lockdown, noi cerchiamo di scongiurarlo, ma state sereni. Faremo sapere a chi ci governa la situazione