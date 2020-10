Vico Equense, chiusura del Pronto Soccorso: il consiglio comunale chiede all’Asl l’immediata revoca del provvedimento

Approvata dal consiglio comunale di Vico Equense una delibera contro la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale De Luca e Rossano. L’assise civica ha votato all’unanimità il documento e ora si prepara a studiare le iniziative da prendere per salvare la struttura, impegnando l’Amministrazione comunale a impugnare davanti al Tar il provvedimento di chiusura. Una decisione assunta dalla direzione generale dell’Asl Napoli 3 Sud che, a fronte dell’innalzamento dei contagi e dei ricoveri in Campania, ha deciso di spostare temporaneamente medici e operatori sanitari nei Covid center. Inutili le denunce dei sindaci della penisola sorrentina, inutile l’sos lanciato dal primo cittadino di Vico Equense, Andrea Buonocore, che contesta duramente il provvedimento firmato dal direttore generale dell’Asl Gennaro Sosto e dal direttore sanitario dell’azienda Gaetano D’Onofrio. “È stata una scelta scellerata, cieca e improvvisa. Il sindaco non sapeva nulla” il commento di Buonocore. Il deliberato sarà inviato anche al ministro della salute Roberto Speranza.

Di seguito il documento approvato dal Consiglio comunale di Vico Equense.