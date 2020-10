Vico Equense. Bandiera Blu 2021: incontro tecnico con le amministrazioni locali, al via l’iter per la certificazione

Si è tenuto oggi, in modalità telematica, l’incontro annuale organizzato dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale) con i Comuni Bandiera Blu. Un appuntamento caratterizzato da una doppia valenza: sia per le novità presentate in relazione alla certificazione Bandiera Blu 2021, che come fase propedeutica alla certificazione stessa del 2021, in quanto alla partecipazione viene attribuito un punteggio positivo in fase di valutazione della prossima candidatura. Durante l’incontro che si è svolto online, sulla piattaforma Zoom, è stato presentato il questionario 2021 e sono stati comunicati gli aggiornamenti della procedura operativa per la nuova assegnazione o la conferma della Bandiera Blu. La procedura operativa descrive i metodi e i criteri di idoneità utilizzati dalla FEE Italia e divenuti nel tempo sempre più selettivi. A relazionare il presidente della FEE Italia, Claudio Mazza (foto). Per il comune di Vico Equense, in particolare, ha partecipato all’incontro il vice sindaco, Franco Lombardi, l’assessore al demanio, Domenico Trombetta, il responsabile dell’ufficio Europa del Comune, Francesco Saverio Iovine, Bartolo Staiano e Pasquale Violante referenti del progetto. L’appuntamento ha consentito a tutte le amministrazioni presenti di riflettere e confrontarsi sulle azioni che devono essere attuate affinché la Bandiera Blu possa essere ottenuta o ancor di più mantenuta da quei comuni che, come Vico Equense, l’ha ottenuta quest’anno.