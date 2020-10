Vico Equense. Questa mattina ha preso piede la protesta contro la chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale De Luca e Rossano. Ricordiamo che è stato deciso di chiudere da un giorno all’altro per spostare medici e infermieri presso altri presidi ospedalieri a causa dell’emergenza Covid e dell’assenza di personale.

Dalle prime luci di oggi, Positanonews è lì sul posto per documentare ciò che sta succedendo in questo momento storico. I cittadini presenti sono numerosi e sono tutti intenzionati a far sentire la propria voce. Al loro fianco, tutti i sindaci della Penisola Sorrentina.

In un territorio come Vico Equense è fondamentale che ci sia un pronto soccorso. Il tema, molto delicato, ha visto uniti tutti, i sindaci in primis, per combattere pacificamente contro una causa comune.