Venerato:\" Bakayoko ad un passo dal Napoli\"

“Bakajoko ad un passo dal Napoli”. È quello che afferma Ciro Venerato a Rai 2. Ecco le sue parole:” Il Chelsea dovrebbe dare il suo sì già domani. Nel Napoli c’è gran ottimismo. Trapela una frase: “Bakajoko al Napoli al 70% si può fare” Il 30 % di negatività è legata alla formula. Il Napoli ribadisce che domani lo prenderà in prestito secco senza diritto, lo vuol pagare, prestito oneroso 2 milioni trattabili ma lo vuol pagare e chiederà al Chelsea di dargli una mano sullo stipendio. Lo stipendio del giocatore è di 3 milioni e mezzo netti. Il Napoli è disposto ad arrivare a 2 milioni. C’è grande ottimismo tra le fila della società azzurra. Vedremo se questo 70 % si trasformerà in 100 per la felicità di Gattuso ed i tifosi azzurri