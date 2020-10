Venerato:\" Alle 20.00 si decide il destino di Bakayoko\"

Alle 20.00 ore locali si dovrebbe decidere il destino di Bakayoko . Come riporta l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato già stasera l’ex giocatore rosso-nero già allenato ed ora desiderato da Gattuso, dovrebbe essere un giocatore del Napoli. Ecco le sue parole ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli: “Call conference stasera alle ore 20 con Marina Granovskaia del Chelsea per la definizione della formula dell’operazione, il Napoli punta al prestito secco. Nel frattempo si cerca l’intesa con l’agente del calciatore, che non è ancora in italia, ma è in contatto continuo col Napoli. Per l’accordo col giocatore e col Chelsea, c’è sensibile ottimismo. Bisogna stare attenti però, il giocatore piace sempre ad altre squadre e se il Chelsea aprisse al prestito secco anche il Milan potrebbe rifarsi vivo. Comunque il Napoli è molto avanti e al momento ci sono il 70% di possibilità che Bakayoko indossi la maglia azzurra”.