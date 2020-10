Un sorrentino nella classifica di Forbes i “100 top imprenditori e manager italiani”

Giuseppe Amitrano è stato inserito nella classifica, stilata da Forbes Italia, dei “100 Top Imprenditori e Manager di successo” nel nostro paese per l’anno 2020.

L’autorevole rivista economico-finanziaria ha scelto l’amministratore delegato di GVA Redilco & Sigest inserendolo nella sua prestigiosa classifica dei leader, che hanno saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo a rendere il nostro paese più competitivo.

Giuseppe Amitrano, 41 anni, originario di Sorrento, dopo aver frequentato la Scuola Militare Nunziatella, ha conseguito una laurea in economia aziendale presso l’Università Bocconi di Milano e ha maturato una consolidata esperienza lavorativa in Italia e all’estero. Ha guidato l’operazione di management buy out di GVA Redilco e con lungimiranza, dinamismo e determinazione ha condotto l’azienda, tramite un percorso di costante crescita organica ( che negli anni ha portato numerosi premi e riconoscimenti quali Leader della Crescita, Campioni della Crescita e FT1000) e più di recente, grazie all’integrazione di Sigest nel gruppo, ad affermarsi come primario player di riferimento del real estate italiano.