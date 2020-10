Sorrento ( Napoli ) Il loro lavoro è stato sempre esemplare e fatto di dedizione e passione. Spesso ho avuto modo di complimentarmi con loro per quanto hanno fatto per la nostra comunità. Ma credo che oggi in maniera particolare, Sorrento e tutti noi Sorrentini dobbiamo confermare un tributo di ringraziamento e stima per tutto il personale medico, paramedico e infermieristico dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. Uomini e donna che indefessi continuano a mandare avanti quella che oggi più che mai è una struttura indispensabile per tutta la nostra comunità. Ci sono problemi di organico. Ci sono problemi strutturali. Ci sono problemi con i macchinari e i rifornimenti. Ci sono molti dipendenti che hanno contratto il virus. Eppure loro sono sempre lì in prima linea. Non c’è stipendio o premio che tenga. Perché questo lavoro si può fare solo se si è animati dalla passione per la professione e l’amore verso il prossimo. A tutti gli uomini e le donne dell’ospedale di Sorrento va il mio più caloroso abbraccio e sentito ringraziamento. Grazie per esserci vicini. Grazie per essere lì per noi. Grazie per difenderci da questo nemico invisibile che sta sconvolgendo la nostra società e la nostra vita.