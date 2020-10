Un bellissimo veliero illuminato con il tricolore nella rada di Positano. Un segno di speranza

Positano. Questa sera un bellissimo veliero a tre alberi, illuminato con i colori della bandiera italiana, colora e rende magica la rada della città verticale. Si tratta della nave Palinuro della Marina Militare che è apparsa nelle acque antistanti Positano dalla direzione Napoli-Sorrento proprio nel momento in cui veniva annunciata la negatività al Coronavirus di una bambina positanese e la guarigione di un’altra cittadina che era risultata positiva giorni fa. C’è chi ci vedrà solo una coincidenza ma noi vogliamo leggervi un segno di speranza per Positano e per tutta la costiera amalfitana che purtroppo si trova a combattere la sua lotta contro il Covid-19.

Foto D.C.