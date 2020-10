Turisti francesi a Positano: “Bellissima anche con il lockdown”. Questo pomeriggio di fine novembre, Positanonews ha incontrato a Positano dei turisti francesi. La perla della Costiera Amalfitana, insieme alla Penisola Sorrentina ed all’isola di Capri, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri.

“Positano è davvero bellissima, ma è un po’ triste vedere che è tutto chiuso. È comunque bella anche con il lockdown. Abbiamo deciso di passare le nostre vacanze tra Positano, Napoli e Capri. Noi veniamo dalla Francia e anche lì abbiamo il lockdown, dove la situazione è peggiore che in Italia. Abbiamo molti più contagi e per l’economia è molto grave. Anche in Francia siamo molto preoccupati. Speriamo finisca presto”.