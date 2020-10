Tregedia a Rimini: barista di Gragnano trovato morto nel garage, c’è l’inchiesta

La tragedia si è consumata a Rimini, ma la vittima è di Gragnano. Si tratta di un 35enne che da anni viveva con la sua famiglia in Emilia Romagna.

Il primo campanello d’allarme arriva dal bar, quello in cui lavorava, dove non lo vedono arrivare come ogni mattina. Dopo alcune ore la moglie si dà alla ricerca nella loro abitazione, per poi rinvenire il corpo del suo amato inerme in garage. Inoltre, come scrive anche Il Corrierino, è intervenuto anche il 118 e la polizia che, purtroppo, non hanno potuto evitare il peggio, l’uomo non ce l’ha fatta.

Il 35enne lascia una moglie e due bambini. Intanto c’è l’inchiesta e sono partite le indagini della procura per ricostruire una macabra vicenda.