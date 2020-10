Tramonti, un nuovo contagio in città. Sale a 10 il numero degli attualmente positivi al Covid

Tramonti. Con un post sulla pagina Facebook del Comune, si avvisa la cittadinanza che: “Dopo una attenta e capillare ricostruzione della catena dei contatti dei contagiati accertati sul territorio, abbiamo predisposto 64 tamponi ad altrettanti cittadini di Tramonti. Abbiamo sollecitato gli Enti preposti affinché siano effettuati nei primi giorni della prossima settimana. Purtroppo dobbiamo aggiornare il totale dei contagiati a 10. Un cittadino di Tramonti ha ricevuto l’esito positivo del tampone disposto dall’Ente in cui lavora. Non è legato a nessuno dei contatti dei positivi già accertati. È asintomatico e sta osservando la quarantena presso la sua abitazione. Nell’augurare a quanti sono colpiti dal Coronavirus una pronta guarigione, raccomandiamo a chi è in attesa di tampone di restare a casa e a tutti i cittadini di uscire solo per reali necessità e seguendo le disposizioni raccomandate dall’autorità sanitaria”.