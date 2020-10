Tramonti, tutti negativi i 17 tamponi: contagi fermi a quota 9

Resta invariato, ad oggi, il numero dei positivi al Covid-19 sul territorio di Tramonti. Sono giunti gli esiti dei 17 tamponi mancanti, sono tutti negativi. Pertanto, confermiamo che abbiamo 9 cittadini contagiati – lo scrive l’amminsitrazione comunale di Tramonti.

Raccomandiamo a chi ha ricevuto l’esito negativo di restare a casa in isolamento domiciliare per 10 giorni dal contatto avuto col positivo, come previsto dalle direttive del Ministero della Salute.

In serata seguiranno aggiornamenti sul numero dei tamponi da sottoporre ai contatti dei positivi accertati.