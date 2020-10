Tramonti, quattro nuovi casi di Covid-19. Salgono a 5 i cittadini attualmente positivi

Il Comune di Tramonti, con un post sulla sua pagina Facebbok, rende noto: “Comunichiamo che al momento sul territorio di Tramonti abbiamo 5 cittadini positivi al Coronavirus, che non sono tutti legati al primo caso accertato sul territorio. Non essendo giunta comunicazione completa dall’Asl di tutti i risultati della batteria effettuata lunedì 26 ottobre presso la guardia medica di Tramonti, provvederemo a darvi il quadro completo appena possibile.

I positivi stanno bene, sono tutti asintomatici, tranne uno, che presenta qualche linea di febbre. Raccomandiamo a chi ha ricevuto esito negativo di restare a casa in isolamento domiciliare per 10 giorni dal contatto avuto col positivo, come da direttive del Ministero della Salute. Ai cittadini non interessati dallo screening raccomandiamo di continuare ad adottare tutte le precauzioni consigliate dall’autorità sanitaria contro il contagio da Covid-19 e di uscire solo per reali necessità. Siamo al lavoro per ricostruire la catena dei contatti dei nuovi positivi. Siamo vicini alle famiglie e vogliamo chiedervi di allontanare ogni ansia: con lucidità e rispetto delle regole ne usciremo”.