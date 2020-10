Tramonti, il sindaco Amatruda a Positanonews: “Non risultano casi, ma andremo a fondo” – ESCLUSIVA

Tramonti (Salerno). Alcuni chiarimenti giungono in esclusiva a Positanonews da parte del sindaco Domenico Amatruda, che ha dichiarato: “Non ci risultano casi. Mi sono messo in contatto con l’Asl locale e non c’è stata alcuna conferma di questo caso. Andrò a fondo per verificare l’origine di questa notizia, tutto ciò crea grande confusione e allerta nella popolazione. Questo è un tema delicato”.

Il sindaco Amatruda, dunque, ad oggi non ha avuto alcun riscontro. Tuttavia, altre situazioni simili si sono verificate anche a Positano, dove il sindaco era stato avvertito solo in un secondo momento che l’esito del tampone della donna giunta all’aeroporto era positivo, sorbendosi gli attacchi da parte della minoranza che chiedeva spiegazioni. Questa volta potrebbe esserci stata confusione da parte degli organi di comunicazione, tra i casi dei due comuni di Maiori e Tramonti, ma non vi è alcuna certezza in merito fino ad una nota ufficiale. Intanto, invitiamo la popolazione della perla della costiera amalfitana a non allarmarsi, rispettando nonostante tutto le norme anti contagio.

La vicenda del contagio nel comune della perla della costiera è stata riportata dai giornali principali del sud e della provincia di Salerno, oltre che giornali regionali autorevoli come Il Mattino. Tra tutti i giornali del territorio e della Campania, il problema è stato sollevato solo da noi di Positanonews, riportando comunque la notizia, ma con qualche perplessità.

Ringraziamo il sindaco Amatruda per la disponibilità che ha dimostrato, consentendoci di riportare l’informazione nel modo più trasparente possibile.