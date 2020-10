Tramonti, il Comune della costiera amalfitana comunica la positività al Covid-19 di un cittadino

Il Comune di Tramonti, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Ieri, in tarda serata ci è stato comunicato che un cittadino residente a Tramonti è risultato positivo al Covid-19. Il cittadino, di cui vi forniamo le iniziali, A.E., e che è asintomatico, aveva effettuato il tampone nel blocco di 164 cittadini sottoposti a screening il 21 ottobre scorso a Minori, avendo egli un esercizio commerciale in quel comune. Il Sindaco, insieme alle autorità sanitarie, ha immediatamente avviato il tracciamento dei contatti e richiesto una trentina di tamponi che verranno effettuati a partire dalla prossima settimana. Il cittadino sta osservando un isolamento domiciliare già dal momento in cui si è sottoposto a tampone. Nel frattempo, si invitano i cittadini che dovranno sottoporsi al test di restare nelle proprie abitazioni in maniera precauzionale. La situazione è sotto controllo. Rinnoviamo l’invito a tutti al rispetto di tutti i protocolli che ben conosciamo: mascherina 24h su 24, lavaggio frequente delle mani e distanziamento sociale. Il Covid-19 non fa differenze, può interessare tutti noi: è importante che chi ne è colpito possa sentire la vicinanza e l’abbraccio virtuale di tutta la comunità. Solo rispettando le regole, ce la faremo!”.