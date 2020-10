Tramonti, dopo le anticipazioni la nota ufficiale del sindaco: “Al momento nessun caso”

Tramonti (Salerno). Lo avevamo anticipato alcune ore fa con le parole in esclusiva da parte del sindaco Domenico Amatruda, e ora arriva la conferma dalla nota ufficiale sulla pagina Facebook del comune, in cui si rende nota l’assenza di casi positivi in città, come riportato da tutte le testate giornalistiche del sud Italia e della provincia di Salerno.

Sono venuto a conoscenza di articoli scritti da testate locali e provinciali che riporterebbero un caso di positività al Coronavirus a Tramonti.

Una notizia che sta creando il panico e alla quale mi sento di replicare, in quanto massima autorità in materia sanitaria.

Al momento non risultano casi sul nostro territorio. L’Asl Salerno non ci ha comunicato nessun esito positivo e sarò soltanto io ad aggiornarvi se e quando dovesse succedere.

Pertanto, invito la cittadinanza ad affidarsi a questa pagina istituzionale per ogni comunicazione e invito le testate giornalistiche a non creare allarmismi diffondendo notizie non accertate.

Il Sindaco Domenico Amatruda