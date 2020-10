Tramonti. Cimitero comunale aperto 1 e 2 novembre: ecco le modalità di accesso e le misure per prevenire il contagio. Con l’Ordinanza n.50 del 30 ottobre, il vicesindaco del Comune di Tramonti ha emanato precise misure, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da covid-19, per accedere al cimitero comunale nei giorni 1° e 2 novembre.

– Il cimitero nei predetti giorni sarà aperto dalle ore 07:00 alle ore 17:00;

– L’accesso nelle aree adiacenti al cimitero sarà consentito esclusivamente con le proprie auto.

– L’ingresso all’interno del cimitero sarà consentito ad un max di 100 persone per volta.

– Il tempo massimo di permanenza all’interno del cimitero sarà di max 30 minuti.

– L’accesso con le proprie auto nelle aree adiacenti al cimitero sarà monitorata dalla polizia municipale presente sul posto.

– Ai visitatori all’ingresso del cimitero verrà misurata la temperatura e verrà fornito gel idroalcolico per l’igiene delle mani.

– I frequentatori dovranno fornire i propri dati personali al fine di garantire un controllo sul personale presente in loco.

– I frequentatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

– Sarà vietata ogni forma di assembramento.

– Sarà garantita una differenziazione tra ingresso e uscita mediante opportuna segnaletica.

– Sarà obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine).

– Non sarà consentita la vendita di fiori o qualsiasi altro prodotto nelle aree esterne al cimitero.

Si raccomanda a chi è sottoposto a isolamento domiciliare di restare a casa. Come da Decreto emanato dalla Penitenzieria Apostolica su mandato di Papa Francesco, è garantita l’Indulgenza plenaria per quanti preghino per i defunti anche soltanto mentalmente per tutto il mese di novembre.