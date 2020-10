Tramonti: 60enne colpito da un malore muore improvvisamente in un parcheggio

Tramonti (Costiera Amalfitana). Un terribile episodio si è verificato questa mattina, poco più di un’ora fa. Un uomo di circa 60 anni, dopo essersi recato in banca, si dirigeva presso la propria auto lasciata in sosta all’interno del parcheggio Polvica. Ed e proprio nel parcheggio che un malore ha colpito l’uomo, che subito si è accasciato e in poco tempo ha perso la vita.

I presenti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato il 118. Quando l’ambulanza è sopraggiunta, purtroppo, non c’era già nulla da fare. Si attendono dalle Forze dell’Ordine, in contatto con Positanonews, ulteriori informazioni e accertamenti.