Tragedia ad Eboli, una 62enne muore dopo essersi procurata una ferita alla gola con un bisturi. Inutili i soccorsi

Tragedia ad Eboli. Una donna di 62 anni è stata ritrovata in fin di vita nella sua abitazione. A fare la tragica scoperta – come riporta Salerno Today – è stato il marito che ha immediatamente chiamato il 118, che ha provveduto a trasportare d’urgenza la donna in ambulanza presso l’ospedale della città ma tutti i tentativi di salvarle la vita sono stati inutili e la 62enne è deceduta dopo poco tempo. La donna presentava una profonda ferita alla gola che lascia ipotizzare l’utilizzo da parte della stessa di un bisturi nel tentativo di togliersi la vita. I Carabinieri hanno aperto un’indagine su quanto accaduto.