Tragedia ad Albanella (Salerno), torrente in piena travolge un’auto. Perde la vita una 26enne

Salerno. Tragedia ad Albanella, in provincia di Salerno, dove – a causa del forte maltempo abbattutosi oggi sull’intera Campania – le acque del torrente Malnome hanno invaso la carreggiata stradale travolgendo un’auto che transitava in quel momento, così come riporta “Il Mattino”. La forza dell’acqua ha trascinato il veicolo per diversi metri.

A bordo dell’autovettura una coppia di fidanzati. Per la 26enne Desireè Quagliarella (originaria di Stio Cilento) non c’è stato nulla da fare ed il suo corpo senza vita, sbalzato all’esterno dell’auto, è stato recuperato dopo alcune ore dai Vigili del Fuoco. Il fidanzato, invece, è riuscito a mettersi in salvo aggrappandosi ad un albero.