Tragedia a Napoli, crolla parzialmente un’ala di un’ex fabbrica occupata da senzatetto

Napoli. Nel pomeriggio di oggi è parzialmente crollata un’ala dell’ex fabbrica Corradini nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. L’edificio, abbandonato da circa venti anni, è da tempo occupato da alcuni senzatetto. Sul posto – come riporta “Il Mattino” – sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco con squadre Usar ed unità cinofile per la ricerca di eventuali persone rimaste sotto le macerie. Sul luogo del crollo anche i carabinieri della compagnia Poggioreale. Stando alle ultime notizie non ci sono state vittime ma solo tanta paura.