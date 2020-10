Tragedia a Napoli, incidente letale in centro: 35enne investito perde la vita

Tragedia a Napoli, in pieno centro, dove un 35enne attraversa la strada e viene investito. Una storia tremenda quella accaduta ieri sera tra via Arenaccia e Piazza Poderico, nella zona dell’Arenaccia. L’uomo è morto sul colpo, e a nulla sono serviti gli immediati soccorsi; anche la ragazza che era con lui è stata colpita, ma sta bene.

Secondo quanto riporta Fanpage, il colpevole non è scappato, rimanendo sul posto. La Polizia Municipale ha fermato l’uomo, un 59enne, e l’ha sottoposto a test tossicologici di cui non si conoscono ancora i risultati. L’incidente è avvenuto verso le 19.

I passanti e i residenti della zona dell’Arenaccia hanno commentato con grande stupore e amarezza l’incidente. In particolare, hanno denunciato il problema della viabilità nel quartiere e dell’eccessiva velocità con la quale i mezzi circolano in strada. Non è la prima volta, infatti, che una tragedia come quella del pedone investito a Piazza Poderico.