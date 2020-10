Tordigliano, da Positano a Piano di Sorrento un appello agli ambientalisti e al WWF “Adottiamo la Pineta”. L’incontro è al bar Lauro a Meta con dei giovani ambientalisti della penisola sorrentina “Adottiamo quella Pineta, è un posto meraviglioso, va tenuto pulito e i pini vanno ripiantati”. Ed è vero la Pineta di Tordigliano, quello spazio nel rettilineo che porta a Positano , ma è nel territorio di Vico Equense, è un posto incantato “Positanonews si faccia portavoce presso il WWF e le associazioni ambientaliste di questa idea, noi verremo sicuramente in gruppo per fare una giornata di pulizia e per ripiantare i pini”. Positanonews si farà portavoce di questa battaglia di civiltà verso le associazioni, vorremmo organizzare una giornata durante le feste natalizie che sia anche una giornata di speranza per il 2021. Ci proviamo