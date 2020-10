Ticciano, Vico Equense. Da “Il Solito Posto” domani la pizza anti Covid. Forte simbolo di speranza a Ticciano, la frazione di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, i cui cittadini in questi giorni stanno vivendo in prima persona l’isolamento forzato. Grazie ad “Il Solito Posto” a Ticciano da domani vi sarà una luce in più: dopo i lavori, infatti, da domani prenderà il via il servizio di pizza da asporto.

“Una luce in più per il paese che ricomincia a vivere. Forza Ticciano!”