Sui monti della Sila nasce la leggenda Ganna

Una Vittoria leggendaria. Solo con queste parole si può definire quella del neo campione del mondo a cronometro su pista, l’italiano Filippo Ganna, Il ciclista nato a Verbania il 25 luglio del 1996, ai 20 km aveva approfittato di un momento di stasi degli altri due compagni di ventura, ed era partito sparato. Con il colpo in Ganna sempre presente,la locomotiva umana di Verbania saliva le montagne della Sila come un veterano e da vero scalatore ,qualità che non ha nelle sue corde, distanziava i suoi rivali tra questi Nibali che solo in discesa tentava di recuperare. Era troppo tardi perchè Ganna già aveva sparato i suoi colpi e in discesa controllava una strada resa viscida dalla pioggia battente che per tutta la gara insieme con nebbia vento accompagnava questa vittoria leggendaria. Da questa nebbia alla fine un raggio di sole splendeva sul ciclismo italiano. Questo raggio di sole portava un solo nome; Filippo Ganna che da ora diventa la nuova luce del ciclismo italiano e mondiale